Калининградцев приглашают написать «Диктант Победы»

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В субботу, 3 сентября, в регионе пройдет акция, посвященная Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Диктант Победы» включает два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Главная площадка проведения – школа №58 на ул. Артиллерийская, 61). Начало мероприятия в 11.30.

Всего в регионе подготовлено 220 площадок, которые посетят более 11 тысяч человек.