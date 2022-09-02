Умер детеныш выдры, найденный на Куршской косе

. Фото: Биосфера Балтики

Волонтерам не удалось выходить детеныша выдры, который был найден на Куршской косе в районе турбазы «Дюны». Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

«К сожалению, нам так и не удалось вытянуть выдренка. Он поступил к нам с плохим белым калом, признаками неусвояемости, плохим аппетитом. На рентгене видно вздутие кишечника, очаги пневмонии в легких. На УЗИ очень слабая перистальтика. Все эти дни мы следовали рекомендациям специалистов из Санкт-Петербурга. Но, увы, малыш ушел», - написала она в соцсетях.

Юлия отметила, что у малыша не переваривались нормально ни специальный заменитель молока, ни рыба.

«Жаль, что не получилось забрать его чуть раньше. Прошлой ночью он только начал хорошо есть появилась надежда, но, увы, организм все-таки дал сбой», - заключила она.

Напомним, с Куршской косы животное привезли в Калининград и передали сотрудникам организации «Биосфера Балтики». Те срочно отыскали речную рыбу, чтобы кормить выдренка.