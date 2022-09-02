Двоих калининградцев осудили за сбыт фальшивых денег

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде двое жителей Черняховска осуждены за сбыт поддельных банкнот. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Один из мужчин приобрел 50 поддельных двухтысячных купюр в Москве. Вернувшись в Калининградскую область, злоумышленник привлек к сбыту фальшивок своего друга. Тот расплачивался поддельными деньгами в продуктовых магазинах, аптеках и других заведениях.

Ленинградский районный суд приговорил каждого из фальшивомонетчиков к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.