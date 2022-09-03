Жителям Зеленоградска предложили бесплатно проверить свое здоровье

В субботу, 3 сентября, в Зеленоградске желающие могут бесплатно получить консультации врача по медицинской профилактике, медицинского психолога и дерматолога Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, измерить уровень глюкозы в крови и артериального давления.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Также жителей муниципалитета приглашают на прием и исследования в передвижных медицинских комплексах. Там пациентов будут консультировать врачи Центральной городской клинической больницы: кардиолог, невролог и офтальмолог. Кроме того, будет организовано проведение маммографии и электрокардиографии (ЭКГ).

В мобильном центре «Детское здоровье» прием юных жителей муниципалитета проведут детские врачи: эндокринолог (с УЗИ щитовидной железы), невролог, офтальмолог и стоматолог-гигиенист.

Оба передвижных комплекса и павильон Центра общественного здоровья будут работать до 15 часов на площадке перед Детско-юношеской спортивной школой «Янтарь» (ул. Тургенева, 9 б).

В минздраве отметили, что для участия в акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис ОМС, для приема детей – свидетельство о рождении и полис ОМС ребенка.