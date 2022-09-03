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Происшествия3 сентября 2022 10:45

Ушел из школы и пропал: В Калининграде разыскивают 13-летнего мальчика

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск 13-летнего Максима Петрусевича. Школьник проживает на улице Генерала Челнокова. 2 сентября около 12:30 ушел из школы по улице Молодежной и до настоящего времени домой не вернулся.

В полиции отмечают, что мальчишка ранее неоднократно уходил из дома.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост около 163 см, худощавого телосложения.

Был одет: белая рубашка, синие брюки. При себе имел черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении Максима, просят сообщить по телефонам: 8 (952)238-05-89, 112 или 02.