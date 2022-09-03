Могут напасть на человека: На Куршской косе лоси стали агрессивными

Фото: Павел Кухоренко. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе начался период гона у лосей. В это время, осенью, возбужденные самцы теряют осторожность и становятся агрессивны, в результате могут напасть даже на человека. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

При этом специалисты отмечают, что лось довольно осторожен и сам старается избегать встречи с человеком. Так что не стоит бояться ехать на Куршскую косу осенью.

«Если придерживаться экологических троп и маршрутов, то вероятность встречи с этим животным – минимальна. Но, если вы все же встретились с этим лесным гигантом, то лучше всего зверя не провоцировать и быстро уйти», - отмечают в нацпарке.

Осенью у лося наступает гон, период размножения. В сентябре – октябре на рассвете можно услышать характерный глухой «стон» самцов. Так они вызывают соперников на бой и подзывают самок.

В национальном парке «Куршская коса» наиболее вероятное количество лосей 15 особей, что для такой небольшой территории вполне естественно.