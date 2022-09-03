В Калининграде пропавшего 13-летнего мальчика отыскали на Сельме

В Калининграде полицейские успешно завершили поиски 13-летнего мальчика, который 2 сентября ушел из школы в неизвестном направлении и не вернулся домой.

«В субботу подросток был обнаружен инспекторами по делам несовершеннолетних в районе ул. Гайдара, где он шел по тротуару с другом. Максима доставили в отдел полиции для проведения профилактической беседы, после которой он будет передан родителям», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские установили, что все это время школьник гулял в районе Сельмы.