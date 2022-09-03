В Калининграде написали «Диктант Победы»

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининград в День воинской славы, 3 сентября, присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы». В регионе написать диктант можно было на 220 площадках: знания проверили больше 11 тысяч человек.

Главной площадкой проведения «Диктанта Победы» стала школа №58 Калининграда. Вместе со школьниками задания выполнили чиновники, родители школьников, студенты, волонтеры.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вопросы носили разноплановый характер: вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора произведения, посвященной войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые из них были связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне. На выполнение заданий было отведено 45 минут.

Итоги акции подведут в октябре и будут доступны на сайте акции по идентификационному номеру участника. Победители получат ценные подарки, дополнительные баллы к поступлению в университет (для выпускников 11 классов). Некоторым из них вручат билеты на Парад Победы на Красной площади в 2023 году.

Акция объединила все регионы, а также 42 иностранных государства. Диктант писали на 275 площадках.