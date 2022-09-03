Где в Калининграде привиться от гриппа и коронавируса в выходные

В Калининграде и области продолжают работать мобильные прививочные пункты. До 4 сентября пункты вакцинации будут функционировать:

- на пл. Победы (ориентир – перекресток с ул. Баранова) – 3-4 сентября – с 10 до 15 часов;

- в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) с восточного входа – с 10 до 20 часов с перерывами с 13.00 до 13.30 и с 17.00 до 17.30;

- во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.30;

- в ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), вход со стороны Гвардейского проспекта – с 10.00 до 20.00 с перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00;

- в медицинском пункте вокзала РЖД «Калининград-Южный» (ул. Железнодорожная, 15/23) – с 10 до 19 часов с перерывами с 12.00 до 12.30, с 14.30 до 14.45 и с 16.45 до 17.00.

Как отметили в минздраве региона, в этих пунктах доступны прививки от гриппа и коронавируса.

Помимо этого, от гриппа можно будет привиться с 10 до 20 часов в еще одном передвижном кабинете внутри ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30) – на первом этаже.

Также вакцинация от гриппа будет проводиться 3 сентября перед ТЦ «Виктория» (бульвар Л. Шевцовой, 1) до 20 часов.