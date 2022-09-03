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Звезды3 сентября 2022 15:54

В Калининградскую область для выставки привезли личные вещи Сергея Есенина

Экспозицию представили в Мемориальном музее Кристионаса Донелайтиса
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Перчатки поэта.

Перчатки поэта.

Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В поселке Чистые Пруды в Мемориальном музее Кристионаса Донелайтиса в субботу, 3 сентября, открылась выставка, посвященная Сергею Есенину. В экспозиции представлены живописные полотна рязанских художников, запечатлевших родину поэта, прижизненные авторские книги и коллективные сборники, а также зарубежные издания, рукописи и фотографии.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного историко-художественного музея, особый интерес представляют оригинальные личные вещи Сергея Есенина – его перчатки и котелок.

Временная экспозиция будет представлена в музее до 20 ноября.