В Калининградскую область для выставки привезли личные вещи Сергея Есенина

Перчатки поэта. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В поселке Чистые Пруды в Мемориальном музее Кристионаса Донелайтиса в субботу, 3 сентября, открылась выставка, посвященная Сергею Есенину. В экспозиции представлены живописные полотна рязанских художников, запечатлевших родину поэта, прижизненные авторские книги и коллективные сборники, а также зарубежные издания, рукописи и фотографии.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного историко-художественного музея, особый интерес представляют оригинальные личные вещи Сергея Есенина – его перчатки и котелок.

Временная экспозиция будет представлена в музее до 20 ноября.