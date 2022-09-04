Гусь вместо поросенка: В Железнодорожном установили скульптуру добряка-пивовара

Скульптура выглядит так. Фото: Архив автора

В Железнодорожном установили скульптуру добряка-пивовара, который держит в одной руке кружки с пенным, а под мышкой – бочонок. Об этом рассказал автор произведения.

- Добрый толстячок-пивовар спешит поделиться своим продуктом с пришедшими к нему друзьями, но в спешке забыл закрыть краник в бочонке. В ногах у него плетется домашний гусь, пытающийся урвать глоточек пенной струи. Кстати изначально это был поросенок, а не гусь, но кто-то посчитал поросенка неуместным, - рассказал «Комсомолке» автор, московский скульптор Андрей Следков.

Изначально вместо гуся планировался поросенок. Но от него почему-то решили отказаться. Фото: Архив автора

По его словам, еще несколько лет назад обсуждалась перспектива привлечения туристов в Железнодорожный, который славился старинным пивоваренным заводом.

- Обсуждалась возможность проведения фестиваля, посвященного пивоварам, с привлечением маленьких крафтовых пивоварен, мастеров сопутствующих товаров. Они бы собирались на фестивале-ярмарке в Железнодорожном на площади. А местом притяжения и символом фестиваля должен стать бронзовый добряк-пивовар. Такова была идея. Это будет фонтан, с возможностью, если конечно найдется спонсор на это мероприятие, подключать вместо воды пиво, - рассказал Андрей Следков. – Я надеюсь, что фестиваль состоится, а живым символом станет гусь.

Андрей Следков ранее изготовил для Калининграда животных, которые расположены на крыше входной группы у зоопарка, памятник Федору Достоевскому, Александру Невскому.