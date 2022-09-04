Калининградский боец выиграл Кубок России по кудо

В Калининграде прошли соревнования на Кубок России по кудо. Для несведущих – это комплекс ударной и борцовской техники, где допустимы ощутимые удары в голову, корпус и конечности оппонента, а также болевые и удушающие приемы. Ярым поклонником этого вида спорта является губернатор Антона Алиханов, который накануне удостоился черного пояса, пройдя, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «многочасовой изнуряющий дан-тест».

Уже 15-й по счету турнир с участием 76 бойцов (среди которых было 9 чемпионов мира) проводился на главной арене Дворца спорта «Янтарный». За 8 часов состоялось 68 поединков. Лучшим из калининградских единоборцев стал чемпион мира и обладатель кубка планеты Марат Алиасхабов, победивший в самой престижной росто-весовой категории «свыше 270 единиц». В финале он одержал досрочную победу над Русланом Меджидовым из Нижнего Новгорода, и получил денежный приз в размере 500 тысяч рублей.