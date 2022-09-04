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Общество4 сентября 2022 7:15

В Балтийске почтили память погибших на войне моряков

Участники торжественного мероприятия вышли в море на катере и спустили на воду венки
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Представители командования Балтийской военно-морской базы Балтийского флота, администрации города Балтийск, ветераны Великой Отечественной войны, Военно-Морского Флота и военной службы воздали воинские почести погибшим морякам-балтийцам. Мероприятие было посвящено 77-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Участники акции вышли в море на катере радиационной и химической защиты «Сергей Осипов» Балтийской военно-морской базы и спустили на воду венки и цветы, почтив память павших воинов минутой молчания.