В Балтийске почтили память погибших на войне моряков

Представители командования Балтийской военно-морской базы Балтийского флота, администрации города Балтийск, ветераны Великой Отечественной войны, Военно-Морского Флота и военной службы воздали воинские почести погибшим морякам-балтийцам. Мероприятие было посвящено 77-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Участники акции вышли в море на катере радиационной и химической защиты «Сергей Осипов» Балтийской военно-морской базы и спустили на воду венки и цветы, почтив память павших воинов минутой молчания.