Находящегося под следствием калининградского подростка поздравили с началом учебного года

В День знаний представители Общественной наблюдательной комиссии региона и Общественного совета при УФСИН России по Калининградской области, а также учителя общеобразовательной школы №17, функционирующей в подразделениях уголовно-исполнительной системы, посетили помещение ПФРСИ при ИК-4.

Не знаете, что это за аббревиатуры? Извольте! Последняя – ни что иное как исправительная колония №4 в поселке Колосовка Зеленоградского района. Ну а ПФРСИ – это помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора при ней. Так вот, объектом интереса представительной делегации стал несовершеннолетний, подследственный, содержащийся в этом «СИЗО для тинейджеров». Подростка поздравили с началом учебного года, напомнив о важности получения образования в современном обществе.

- В рамках патриотического воспитания ему также показали презентацию об истории государственного праздника, утвержденного указом президиума Верховного совета СССР в 1984 году, - добавили в пресс-службе УФСИН. – А в завершение классного часа вручили канцелярские принадлежности: карандаши, авторучки и школьные тетради.

Его университеты.