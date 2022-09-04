В Калининграде готовится стартовать традиционный веломарафон

В этот самый момент участники ставшего уже традиционным велопробега «Калининград-Зеленоградск-Калининград», в народе известном как «Тур-де-Кранц», готовятся стартовать от Дворца спорта «Янтарный» на улице Согласия в Калининграде.

Прошедшим предварительную платную регистрацию участникам, имеющим личную защитную экипировку в виде велошлема, гарантировано бесплатное питание и памятная футболка с символикой велопробега. Не возбраняется присоединяться (опять-таки, при наличии защитного шлема) к мероприятию и незарегистрированным велосипедистам. Правда, им футболка и фудкорт не светят…