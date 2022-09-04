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Спорт4 сентября 2022 7:57

В Калининграде готовится стартовать традиционный веломарафон

Участникам предстоит преодолеть дистанцию до Зеленоградска и обратно
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В этот самый момент участники ставшего уже традиционным велопробега «Калининград-Зеленоградск-Калининград», в народе известном как «Тур-де-Кранц», готовятся стартовать от Дворца спорта «Янтарный» на улице Согласия в Калининграде.

Прошедшим предварительную платную регистрацию участникам, имеющим личную защитную экипировку в виде велошлема, гарантировано бесплатное питание и памятная футболка с символикой велопробега. Не возбраняется присоединяться (опять-таки, при наличии защитного шлема) к мероприятию и незарегистрированным велосипедистам. Правда, им футболка и фудкорт не светят…