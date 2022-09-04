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Общество4 сентября 2022 10:15

На калининградском побережье энтузиасты укрепляли авандюну

Второй субботник запланирован на 10 сентября, приглашаются волонтеры
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Жители поселка Малиновка в Зеленоградском районе и участники инициативной группы вышли на субботник по укреплению авандюны.

Как объяснили инициаторы мероприятия, местная администрация начала высаживать растения в дюны, а укрепление склонов в контракте не предусмотрела. И тогда обычные граждане взяли ситуацию в свои руки, чтобы спасти растения от морской стихии.

Поскольку за один раз все закончить не успели, то на 10 сентября на том же месте намечен второй субботник. Его начало запланировано на 10:00. Приглашаются все желающие.