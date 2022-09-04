На калининградском побережье энтузиасты укрепляли авандюну

Жители поселка Малиновка в Зеленоградском районе и участники инициативной группы вышли на субботник по укреплению авандюны.

Как объяснили инициаторы мероприятия, местная администрация начала высаживать растения в дюны, а укрепление склонов в контракте не предусмотрела. И тогда обычные граждане взяли ситуацию в свои руки, чтобы спасти растения от морской стихии.

Поскольку за один раз все закончить не успели, то на 10 сентября на том же месте намечен второй субботник. Его начало запланировано на 10:00. Приглашаются все желающие.