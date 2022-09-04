В Калининграде прошел футбольный турнир памяти Евгения Зиничева

В Калининграде прошел турнир по мини-футболу памяти главы МЧС России Евгения Зиничева. Напомним: в свое время он руководил региональным Управлением ФСБ, а с 28 июля по 6 октября 2016 года исполнял обязанности губернатора области. Погиб Евгений Зиничев 8 сентября 2021 года под Норильском.

В соревнованиях участвовали семь команд, представляющих различные экстренные службы реагирования и ведомства. Финал соревнований состоялся сегодня, 4 сентября. Участников и гостей турнира поприветствовали губернатор Антон Алиханов и статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко. В числе официальных гостей также были полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Роман Балашов, член Совета Федерации РФ Александр Ярошук, депутат Госдумы России Марина Оргеева.

По итогам турнира первое место заняла сборная команда областного УМВД России. Вторыми стали футболисты Пограничного управления ФСБ по региону, в тройку призеров вошли спортсмены местного Управления МЧС.