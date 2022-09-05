«Балтика» сыграла вничью с лидером чемпионата

В воскресенье, 4 сентября, калининградская «Балтика» провела на выезде матч с лидером Первой лиги - «КАМАЗом». Встреча проходила в Набережных Челнах и собрал на трибунах 5824 зрителей. Забитых мячей болельщики не увидели - игра завершилась со счетом 0:0.

Ничья позволила «КАМАЗу» сохранить первое место в турнирной таблице. «Балтика» переместилась со 2-й на 3-ю строчку, пропустив по дополнительным показателям «Аланию» - очков у обеих команд поровну.

Следующую игру «Балтика» проведет дома. В воскресенье, 11 сентября, наша команда примет в Калининграде махачкалинское «Динамо».