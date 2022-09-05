Синоптики предупредили о надвигающемся на Калининград циклоне

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на неделю с 5 по 11 сентября в Калининграде. Судя по всему, нас ждет много солнца, но не слишком высокие температуры.

По данным Гидрометцентра России, в первой половине недели воздух будет прогреваться днем до +18..+19 градусов. Ночью по-прежнему будет холодно – всего +6…+7.

В четверг и пятницу столбик термометра поднимется до отметки +20, но на выходных вновь ожидается +18..+19.

Осадки также прогнозируются на конец недели. В пятницу, субботу и воскресенье в нашем городе пройдут небольшие дожди. Область накроет циклон, который также вызовет усиление ветра до 13-14 метров в секунду и приведет к понижению атмосферного давления.