В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 5 сентября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 5 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Луганская 3-41,2-64, ул. Аллея смелых 164, ул. Гурьева 27-93а,14-80, пр-кт Советский 185-191,218-234, ул. Ломоносова 91-101,88-1-6, ул. Лауреатная 1-15,2-6в, ул. Белостокская 3-25,2-20.

Холодное водоснабжение будет отключено с 12:00 до 14:00 на ул. Артиллерийская 48, с 10:00 до 15:00 - ул. Ген. Толстикова 16а, 16в.