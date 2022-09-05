Эксперты выяснили, сколько калининградцы платят за коммуналку

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Калининградская область заняла 19-е место в рейтинге регионов РФ по доле расходов населения на ЖКХ. Соответствующий рейтинг подготовило РИА «Новости».

Расходы на ЖКХ включают в себя расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов Федерации по доле расходов населения на ЖКХ.

Согласно исследованию среднестатистическая калининградская семья тратила в 2021 году на ЖКХ 9,2% от потребительских расходов. В среднем это 4295 рублей в месяц.

Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальное хозяйство в потребительских расходах в 2021 году зафиксирована на Камчатке, в Карелии и Магаданской области, самая низкая – в Дагестане, Ингушетии и Севастополе.