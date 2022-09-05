В Калининграде проведут соревнования по теннису памяти Александра Волкова

Федерация тенниса России впервые организует мемориал Александра Волкова, лучшего теннисиста в истории Калининградской области. Игры пройдут на грунтовых кортах стадиона «Балтика» в Калининграде.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Открытие соревнований состоится 6 сентября в 09.00. Игровые дни - 6, 7, 8, 9, 10 сентября.

В турнирах примут участие больше 50 сильных теннисистов страны не старше 16 лет.

Вход для зрителей свободный.

Александр Волков – участник Олимпийских игр, трижды чемпион турниров класса ATP, первая ракетка России на протяжении 115 недель. В феврале 1991 года Волков стал лучшим в Милане, следом первенствовал в январе 1993 года на кортах Окленда, а осенью 1994 года стал победителем Кубка Кремля.

В 1993 году добился лучшего результата на турнирах Большого шлема, выйдя в 1/2 Открытого чемпионата США. В 1993 году занял высшее в карьере 14-е место в мировой классификации.

Двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994, 1995). В 2000-2001 гг. был директором мужского турнира Кубка Кремля.