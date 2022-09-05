Жителя Славска отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

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Фото: архив "КП"
В Славске вынесли приговор местному жителю, который уклонялся от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
46-летний мужчина без уважительной причины не выделял средства на содержание несовершеннолетнего сына, накопив задолженность в размере 268 тысяч рублей.
Горожанина привлекали к административной ответственности, однако выводов он не сделал.
Суд приговорил его к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.