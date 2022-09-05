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Общество5 сентября 2022 9:29

В Калининграде полицейские задержали угонщика катера

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере»
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемого в краже катера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Алюминиевый катер Active DC с подвесным мотором стоимостью более 1 миллиона рублей пропал из поселка Матросово в ночь на 17 августа. По горячим следам удалось установить маршрут движения злоумышленника. Похищенный катер был обнаружен в Озерках Гвардейского района.

Вскоре личность угонщика и его местоположение были установлены. 41-летнего подозреваемого задержали по месту жительства. У него изъяли похищенные с плавсредства аудиосистему, спасательные жилеты и другое имущество.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящее время фигурант арестован.