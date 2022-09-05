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Общество5 сентября 2022 9:35

Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области был выявлен 181 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 103 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 11,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 11,

Гурьевский городской округ - 19,

Гусевский городской округ – 6,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 10,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 1.