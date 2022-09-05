Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области был выявлен 181 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 103 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 11,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 11,
Гурьевский городской округ - 19,
Гусевский городской округ – 6,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 10,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 1.