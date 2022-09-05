Калининградец получил 3 года за разбойное нападение на продавца магазина

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде вынесли приговор жителю Гусева, которого обвиняли в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
В апреле этого года пьяный мужчина зашел в продуктовый магазин на проспекте Победы и напал на продавца, нанеся ему 2 удара ножом в шею, а затем избил.
После этого злоумышленник забрал из кассы 4 тысячи рублей, а также прихватил сигареты, две бутылки водки и скрылся.
Суд приговорил разбойника к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.