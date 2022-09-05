За неделю в Калининградской области 114 человек пострадали от укусов клещей

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За прошедшую неделю в Калининградской области от присасывания клещей пострадали 114 человек, из них 29 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемического сезона в области от клещей пострадали 3943 человека, из них 1314 - дети.

По данным ведомства, с начала года диагностировано 23 случая клещевого боррелиоза и 2 случая клещевого энцефалита. При этом акарицидная обработка мест массового отдыха продолжается, уже обработано 5037 гектаров.