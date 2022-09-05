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Общество5 сентября 2022 10:53

Калининградец вытолкнул жену из окна четвертого этажа

35-летняя женщина упала на твердую поверхность и получила множественные телесные повреждения
Виктор Сергеев

На жителя Калининграда завели уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, 42-летний мужчина вытолкнул жену с четвертого этажа квартиры в открытое на кухне окно. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 2 сентября на улице Коммунистической. 35-летняя женщина упала на твердую поверхность и получила множественные повреждения головы и тела. Сейчас она находится в больнице.

Муж потерпевшей задержан, допрошен в качестве подозреваемого, и ему предъявлено обвинение в покушении на убийство супруги. В ходе допроса он пояснил, что конфликт с супругой возник из-за предстоящего бракоразводного процесса.

Установлено, что ранее семья в поле зрения правоохранительных и надзорных органов не попадала, обвиняемый к уголовной ответственности не привлекался. Расследование уголовного дела продолжается.