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Общество5 сентября 2022 12:08

В Прибрежном на территории школы появится новый стадион

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На территории школы №48 в микрорайоне Прибрежный в Калининграде планируют открыть общедоступный стадион. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на устройство объекта.

В настоящее время спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в микрорайоне ведется на базе школы № 48 и молодежного клуба «Джем».

На территории школы располагается универсальная спортивная и детская игровая площадки, на территории молодежного клуба – площадка для занятия воркаутом. Эти спортивные объекты находятся в нормативном состоянии и доступны для жителей микрорайона.