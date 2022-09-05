В Прибрежном на территории школы появится новый стадион

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На территории школы №48 в микрорайоне Прибрежный в Калининграде планируют открыть общедоступный стадион. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на устройство объекта.

В настоящее время спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в микрорайоне ведется на базе школы № 48 и молодежного клуба «Джем».

На территории школы располагается универсальная спортивная и детская игровая площадки, на территории молодежного клуба – площадка для занятия воркаутом. Эти спортивные объекты находятся в нормативном состоянии и доступны для жителей микрорайона.