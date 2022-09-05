В Калининграде уголовник ограбил 82-летнюю пенсионерку

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел на улице Куйбышева. Висевшая на шее пенсионерки золотая цепочка с крестиком привлекла внимание злоумышленника, который сорвал ее и убежал.
82-летняя женщина успела запомнить приметы подозреваемого, о которых она рассказала полицейским.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Им оказался ранее судимый 49-летний местный житель. Золотую цепочку он успел продать.
На него завели уголовное дело по статье «Грабёж».