В Калининграде уголовник ограбил 82-летнюю пенсионерку

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Куйбышева. Висевшая на шее пенсионерки золотая цепочка с крестиком привлекла внимание злоумышленника, который сорвал ее и убежал.

82-летняя женщина успела запомнить приметы подозреваемого, о которых она рассказала полицейским.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Им оказался ранее судимый 49-летний местный житель. Золотую цепочку он успел продать.

На него завели уголовное дело по статье «Грабёж».