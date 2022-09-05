Во Владивостоке показали тигра из янтаря, которого сделали в Калининграде

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Амурского тигра из янтаря изготовили специалисты Калининградского янтарного комбината. Скульптура выполнена в технике мозаики и не имеет аналогов по размеру и весу. Как сообщает пресс-служба комбината, арт-объект стал частью экспозиции Восточного экономического форума во Владивостоке.

При создании скульптуры тигра в натуральную величину было использовано 53 кг янтаря, работа длилась два месяца.

«Окрас животного получился максимально реалистичным благодаря разнообразию цветовой палитры янтаря и эффекта, достигнутого в процессе автоклавирования – обработки поверхности скульптуры с применением высоких температур и давления», - сообщили в пресс-службе янтарного комбината.

Отмечается, что по окончании Восточного экономического форума янтарный тигр займет место в музее Центра «Амурский тигр» (г. Уссурийск), который занимается сохранением и увеличением популяции амурского тигра в России.