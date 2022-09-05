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Общество5 сентября 2022 13:06

В Калининграде прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели птицы на озере Поплавок

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели уток в озере Поплавок в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Для установления точных причин происшествия специалисты отобрали пробы для исследования в лаборатории. В настоящее время сотрудники учреждения «Гидротехник» проводят очистку озера.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, заявили в пресс-службе ведомства.