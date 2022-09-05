Сити-менеджер Советска похвастался, что высадил дерево

Фото: Е. Макаров. Фото: vk.com

Глава администрации Советска Евгений Макаров высадил дерево. Знаменательное событие произошло в субботу, 3 сентября, о чем чиновник сообщил на своей странице в «Вконтакте».

«По требованию супруги сегодня высадил дерево семьи! Природа и мы едины! Не любить природу - значит не чтить своих предков и не заботиться о будущем», - написал сити-менеджер.

В апреле Макаров на своей странице опубликовал страстное признание в любви к Родине.

«Товарищи! Я настолько люблю свою страну, свою Родину, что ещё немножко и меня разорвёт! Я много лет мечтал, что вот-вот мы избавимся от того, что нам навязывал запад. Нас учили, что именно они знают как правильно и как необходимо. Но, сегодня я знаю, что это была неправда! У нас с вами свой путь! Мы пронесли эту ношу «западных ценностей» и избавились! Нас ждёт свобода!», - написал сити-менеджер на своей странице в «Вконтакте».