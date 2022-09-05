На ул. Батальной в Калининграде ликвидировали наркопритон в доме

В Калининграде полицейские ликвидировали наркопритон в жилом многоквартирном доме на улице Батальной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого владельца квартиры. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 11 пакетиков с «солью» общим весом 0,65 грамма и патроны.

В этот же день к злоумышленнику в гости для употребления наркотика пришли трое его знакомых. Всех гостей наркопритона доставили в отдел полиции и привлекли их к административной ответственности.

За организацию притона калининградцу грозит до 4 лет лишения свободы. Также ему предстоит ответить за хранение наркотиков и боеприпасов.