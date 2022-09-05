Полиция ищет в Калининграде пакет с 300 000 рублей, который выбросила подозреваемая в краже

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кража, как выясняется, произошла еще в начале августа в калининградской фирме по торговле мясными продуктами. Директор компании, обсуждая с технологом рабочие вопросы, забыл в ее кабинете пакет, в котором находились 300 000 рублей.

Обнаружив деньги, женщина не удержалась от соблазна их присвоить и попыталась спрятать пакет в пожарный щит. Когда подозрительные телодвижения заметил коллега калининградки, та просто... выбросила пакет с деньгами.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения денежных средств, - сообщает пресс-служба областного УМВД.