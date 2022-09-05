Главгосэкспертиза выдала разрешение на строительство кампуса БФУ им. И. Канта

. Фото: БФУ им. И. Канта

Главгосэкспертиза России выдала разрешение на строительство нового образовательного комплекса — кампуса «Кантиана». Об этом сообщает пресс-служба БФУ имени И. Канта.

«В кампусе воссоздадут атмосферу университетских городов различных эпох, в которых обучались Кант, Ломоносов, Коперник и другие выдающиеся деятели науки и искусства», - говорят в университете.

Высотной доминантой кампуса станет часовая башня со шпилем, украшающим корпус Высшей школы философии и социальных наук.

«В целом архитектурные и конструктивные решения учебных корпусов кампуса Балтийского университета сочетают в себе стилевые приемы исторической застройки Калининграда и современные технологии. В отделке фасадов зданий использовано сочетание различных материалов — кирпича, штукатурки, алюминиевых облицовочных кассет, витражного остекления», — отмечается в сообщении Главгосэкспертизы.

На площади около 30 га планируется размещение шести учебных корпусов с лабораториями и двух общежитий. Одним из важных элементов структуры кампуса является сим-центр, расположенный в корпусе «Биомед», где будут обучать не только студентов, но и повышать квалификацию действующих врачей-хирургов по направлению высокотехнологичной медицинской помощи.