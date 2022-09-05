Санитарное уничтожение поголовья: Что в Калининградской области происходит с АЧС свиней

. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область может оказаться на пороге продовольственной катастрофы из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Наталью Шевцову.

«В связи со сложившейся ситуацией, если произойдет что-то чрезвычайное, мы можем оказаться на пороге продовольственной катастрофы из-за вновь возникшего вируса АЧС в свиноводческих хозяйствах. Наша основная задача – это сохранить работоспособность и ветеринарную безопасность наших свиноводческих комплексов, это крайне важно», - сообщила министр.

При этом, как отметили в правительстве Калининградской области, в настоящий момент региональный Минсельзоз, ветеринарные службы и муниципальные власти делают все необходимое, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

«В очагах идет санитарное уничтожение поголовья. Беспокойство вызывают издержки, которые может понести свиноводческая отрасль в случае если владельцы личных подсобных хозяйств не будут проводить противоэпидемиологические мероприятия и скрывать от ветслужб поголовье свиней», - сказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Он отметил, что в настоящий момент вопрос о нехватке мяса свиньи в Калининградской области не стоит.