Калининград вошел топ-5 популярных мест для осеннего отдыха в России

В список самых популярных туристических направлений для отдыха осенью в России вошла Калининградская область. Данные приводит сервис SuperJob со ссылкой на опрос, проведенный в разных регионах страны. Были опрошены 1600 респондентов из 365 населенных пунктов.

Отдыхать в России респонденты чаще всего планируют на Черноморском побережье, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, Калининградской области, в городах Золотого кольца, на Северном Кавказе и в Карелии. За пределами России для осеннего отпуска россияне чаще выбирали Турцию, Египет и Грузию.

54% опрошенных не планируют брать отпуск на осень вообще.