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Общество6 сентября 2022 8:14

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 6 сентября нет света и воды

Виктор Сергеев
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Фото: "КП" Архив

В Калининграде во вторник, 6 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пл. Калинина 26, 26а, пр-т Победы 40-44, 40а, 42а,б,д, 48, 50а, 54а, 52-68, 67-79, 91, 93, ул. Бассейная 1 (д/сад № 77), 3, 4-8, ул. Лесопарковая 1-11, 4а, 8а, 15-23, 17а, 27а, 42а, пер. Лесопарковый 1а, 2-10, 3-9, 3а, 5а, 9а, ул. Нефтяная 3-13, 4-10, ул. Радищева 94, пер. Станочный 1-11, 8, ул. Энгельса 7а, ул. Кутузова 39, ул. Рылеева 3.

До 13 часов электричество отключено на ул. А. Невского 133, 133б (ВНС), ул. Тельмана 81, 90, ул. Л. Толстого 7г, ул. А. Невского-ул. Островского (светофор).

Холодная вода отключена с 09.00 до 12.00 по адресу: ул. Грига 42-48, 58, ул. Фрунзе 73, 75.

С 09.00 до 14.00: ул. А. Невского 10.

С 10:00 до 13:00: ул. А. Невского 133б (ВНС). С 10.00 до 15.00: ул. Еловая аллея 26.