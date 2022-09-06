Полиция задержала калининградца за 7 краж из магазинов

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж из продуктовых магазинов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как выяснили полицейские, 25-летний мужчина совершал хищения на небольшие суммы, от 500 до 1500 рублей, тем самым надеясь, что персонал не заметит пропажу товара. Злоумышленник крал продукты питания и спиртные напитки, которые либо употреблял сам, либо продавал. Всего его подозревают в 7 кражах.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело по статье «Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.