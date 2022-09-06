Больница в Пионерском получит новый маммограф в ноябре

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Больница Пионерского получит новый маммограф в ноябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным областных властей, со 2 сентября в больнице заработал новый флюорограф. На закупку аппарата по программе модернизации было направлено 7,5 миллиона рублей. Еще 11 млн рублей из федерального и регионального бюджетов было выделено на обновление фасада здания больницы.

Также были отремонтированы коридоры поликлиники с применением современных материалов.