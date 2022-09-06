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Общество6 сентября 2022 8:53

В «Храброво» пассажиры пытались вывезти в багаже 19 кг грунта и 29 кг соевого масла

Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

В августе в аэропорту «Храброво» было зарегистрировано 74 попытки вывоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни

В личном багаже пассажиры пытались вывезти партию набоек для обуви (1000 шт), 900 плат, 29 кг соевого масла, пробы грунта (19 кг), 10 кг инъекционной косметики, три партии глюкометров (130 шт., 129 шт. и 17 кг), две партии наручных часов (13 и 12 шт.), а также косметологические препараты, спецодежду, различные виды оборудования и иные товары.

Калининградская областная таможня напоминает, что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза.