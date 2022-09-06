Область выделяет 20 млн рублей на программу релокации кадров

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году на программу релокации кадров будет выделено 20 млн рублей, что в три раза больше того объема средств, который был запрошен компаниями – участниками программы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, программа повышения мобильности трудовых ресурсов разработана для привлечения в Калининградскую область из других регионов России опытных и высококвалифицированных кадров. В рамках программы компания-работодатель может компенсировать до 800 тыс. рублей расходов, связанных с переездом такого специалиста и его семьи, арендой жилья или ипотечным кредитом, покупкой бытовой техники для дома.

Изначально рассчитанная на инжиниринговые и IT-компании, программа релокации кадров поэтапно стала доступна также для предприятий агропромышленного комплекса, производителей аккумуляторов, высокотехнологичного волокна и других отраслей.