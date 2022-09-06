Калининградские спасатели эвакуировали заболевшего моряка с борта панамского теплохода. Об этом сообщает телеграм-канал ФГБУ «Морспасслужба».

Теплоход Murom под флагом Панамы находился на внешнем рейде порта Калининград, когда с его борта поступила информация о необходимости срочной эвакуации моряка.

В район стоянки панамского судна направили водолазный катер «Водолаз Грицай». Больной был оперативно доставлен в больницу, где ему была оказана своевременная помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает.