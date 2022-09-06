Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 10:20

Калининградские спасатели эвакуировали заболевшего моряка с борта панамского теплохода

Сейчас его жизни ничто не угрожает
Виктор Сергеев

Калининградские спасатели эвакуировали заболевшего моряка с борта панамского теплохода. Об этом сообщает телеграм-канал ФГБУ «Морспасслужба».

Теплоход Murom под флагом Панамы находился на внешнем рейде порта Калининград, когда с его борта поступила информация о необходимости срочной эвакуации моряка.

В район стоянки панамского судна направили водолазный катер «Водолаз Грицай». Больной был оперативно доставлен в больницу, где ему была оказана своевременная помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает.