Алиханов поддержал возрождение первичных ветеранских организаций в школах и больницах

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградские общественники проводят большую работу по оказанию помощи и поддержки ветеранов, а также в проведении мероприятий по героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, выступая на форуме ветеранского актива Калининградской области, передает правительственная пресс-служба.

Алиханов напомнил, что на прошедшем весной этого года заседании совета по делам ветеранов обсуждались вопросы взаимодействия ветеранских организаций с муниципальными властями, возрождения первичных ветеранских организаций в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве.

«Целиком и полностью поддерживаю вашу инициативу. Мною отданы распоряжения правительству региона и главам муниципальных образований по организации этой работы на местах», – сказал губернатор.

По данным пресс-службы правительства, участники форума обсудили дальнейшее развитие ветеранского движения области в условиях современных вызовов, роль ветеранов в развитии системы образования, обучения и воспитания молодежи.