Адвокат Элины Сушкевич прокомментировал решение Мособлсуда

Камиль Бабасов и Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов после вынесенного приговора в Московском областном суде заявил «Комсомолке», что это судебное решение «обжаловать будем», что «тверды, как всегда».

Защитник также добавил, что на обжалование есть десять дней. Это время врачи будут находиться в СИЗО-6 Москвы.

Лариса Гусева, представлявшая интересы потерпевшей стороны, после вынесенного решения суда подчеркнула, что «приговором удовлетворены».

О чем просила суд Элина Сушкевич - читайте здесь.