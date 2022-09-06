В Калининграде осудили охранников автовокзала, жестоко избивших пассажира

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В Калининграде вынесли приговор охранникам автовокзала, которые жестоко избили пассажира. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 сентября 2021 года. Между пассажиром и охранником произошел конфликт, который перешел в драку. Подоспевшие на помощь охранники повели пассажира в пункт полиции, возле которого жестоко избили его. Мужчине был причинен тяжкий вред.

Суд назначил охранникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 4 месяцев до 3 лет 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.