Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области был выявлен 191 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 112 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 7,
Балтийский городской округ – 7,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 17,
Правдинский городской округ – 4,
Гусевский городской округ – 3,
Светловский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 9,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 3,
Славский городской округ – 2,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 3.