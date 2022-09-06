Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области был выявлен 191 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 112 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 7,

Балтийский городской округ – 7,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 17,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 9,

Светлогорский городской округ – 3,

Краснознаменский городской округ – 3,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 3.