Куршскую косу за лето посетили больше 422 тысяч туристов

За период с мая по август 2021 года Куршскую косу посетили 380 тысяч туристов. В этом году за этот же период – 422 270 туристов. Цифру озвучил директор национального парка Анатолий Калина в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- В прошлом году у нас всего было 380 тысяч человек. В этом году мы рассчитываем на 850 тысяч человек. Турист едет в Калининградскую область. И мы очень рады, что все обязательно приезжают к нам, - говорит Анатолий Калина.

По его словам, туристов, которые едут группами, стало меньше.

- Люди переходят на индивидуальный туризм: скачивают наше приложение, берут машину в аренду и едут осматривать наши достопримечательности, - заключил директор нацпарка.