Калининградка поборется за сердце миллионера в реалити-шоу «Мистер Х»

Мария Кононова. Фото: телеканал «Пятница»

Премьера реалити «Мистер Х» на канале «Пятница!» стартует 6 сентября. В проекте приняла участие девушка-режиссер из Калининграда, 26-летняя Мария Кононова.

Как рассказали в пресс-службе канала, 8 недель 30 девушек будут бороться за сердце миллионера, который на самом деле – мойщик остановок. Но девушки не узнают об этом до конца проекта.

Мария Кононова закончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры, по образованию – режиссер театра. Последние отношения у нее были несколько лет назад и длились… 4 дня.

Мистер Х — Игорь из Амурской области, летчик в отставке, который зарабатывает на жизнь мытьем остановок.