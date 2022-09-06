Калининградка поборется за сердце миллионера в реалити-шоу «Мистер Х»

Мария Кононова.
Фото: телеканал «Пятница»
Премьера реалити «Мистер Х» на канале «Пятница!» стартует 6 сентября. В проекте приняла участие девушка-режиссер из Калининграда, 26-летняя Мария Кононова.
Как рассказали в пресс-службе канала, 8 недель 30 девушек будут бороться за сердце миллионера, который на самом деле – мойщик остановок. Но девушки не узнают об этом до конца проекта.
Мария Кононова закончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры, по образованию – режиссер театра. Последние отношения у нее были несколько лет назад и длились… 4 дня.
Мистер Х — Игорь из Амурской области, летчик в отставке, который зарабатывает на жизнь мытьем остановок.